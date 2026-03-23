Salamanca acoge desde este lunes el rodaje de un documental sobre Francisco de Vitoria

Las facetas de maestro y referente intelectual de Francisco de Vitoria serán ensalzadas en un documental producido por Adverine Films y grabado este lunes y martes en la capital. Las localizaciones seleccionadas han sido el Edificio Histórico de la Universidad, el Patio de Escuelas Mayores y Menores y la plaza de Anaya.

La producción se centra más concretamente, en cómo el pensamiento de Francisco de Vitoria y su labor docente contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de la enseñanza universitaria y al avance del pensamiento de la época, dejando una huella que ha perdurado hasta la actualidad y que se está reivindicando especialmente este 2026 por el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Rodaje documental Francisco de vitoria

El documental ha sido impulsado por la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca a través de Salamanca Film Commission, que se ha encargado de tramitar los permisos de rodaje y de asesorar a la productora en el proceso.