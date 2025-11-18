Salamanca acoge este miércoles la I Jornada sobre Violencia Sexual para reforzar la prevención y la atención a las víctimas

La ciudad de Salamanca será este miércoles 19 de noviembre de 2025, el punto de encuentro para profesionales, instituciones y ciudadanía comprometida con la erradicación de la violencia sexual. A las 10:00 horas dará comienzo la I Jornada sobre “Violencia Sexual: reconocer, actuar y prevenir”, que se celebrará en el Hotel NH Palacio de Castellanos, situado en la calle San Pablo 58-64.

El evento está organizado por la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”, a través de la gestión del Centro de Crisis de atención a Víctimas de Agresiones Sexuales “ATIENDO” en Salamanca, un recurso dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. La inauguración contará con la presencia de María Victoria Moreno Saugar, directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, y Ascensión Iglesias Redondo, presidenta de la asociación organizadora.

Tras la apertura institucional, se proyectará el vídeo “La mirada joven frente a la violencia sexual: una llamada urgente”, seguido de un coloquio que pretende dar voz a perspectivas juveniles y fomentar la reflexión social. La jornada continuará con una ponencia marco a cargo de Isabel Bellón Junquera, psicóloga infanto-juvenil especializada en adicción a la pornografía, apego, sexualidad, trauma y abuso sexual. Posteriormente se presentará el estudio “Noches seguras para todas”, elaborado por la Federación de Mujeres Jóvenes.

El encuentro concluirá a las 13:30 horas, con el objetivo de reforzar redes de apoyo y promover herramientas eficaces para la prevención y atención de la violencia sexual.