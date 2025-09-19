Salamanca acoge el proyecto europeo ILIVE! para fomentar el voluntariado inclusivo entre jóvenes con discapacidad

El concejal de Participación Social y Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, Roberto Martín, ha recibido este viernes a representantes y participantes del proyecto europeo ILIVE!, coordinado por el Centro para el Voluntariado Europeo (CEV) y desarrollado en la ciudad por la Fundación Plan B Educación Social.

ILIVE! ofrece experiencias de aprendizaje a jóvenes con discapacidad a través del voluntariado deportivo. El proyecto reúne a personas voluntarias del Cuerpo Europeo de Solidaridad en equipos internacionales que realizan intervenciones de corta duración, fomentando así el aprendizaje inclusivo y el intercambio cultural.

En Salamanca, Plan B está acogiendo y coordinando desde el 8 hasta el 28 de septiembre a doce personas voluntarias procedentes de España, Portugal, Turquía, Bélgica e Italia. Durante estas semanas, se están llevando a cabo diversas actividades abiertas al público en colaboración con entidades locales. Entre ellas destacan las jornadas con Asprodes Plena Inclusión (23 de septiembre), Aspace (24 de septiembre) y la Fundación Aviva (25 de septiembre).

Durante el acto de bienvenida, el concejal Roberto Martín subrayó el compromiso solidario de la ciudad: "Salamanca cuenta con un fuerte movimiento de voluntariado". En este sentido, más de 1.100 personas participaron en el primer semestre del año en actividades impulsadas por la Agencia Municipal de Voluntariado.

Además, recordó que la ciudad dispone de una Bolsa Municipal de Voluntariado con cerca de 1.200 personas inscritas, que no sólo colaboran en el programa ‘VoluntaS’, sino también en distintas acciones organizadas por entidades locales.

La Agencia Municipal de Voluntariado complementa su labor con asesoramiento, formación y coordinación a través de iniciativas como la Mesa de Voluntariado.

Las personas interesadas en participar en las actividades o unirse a la bolsa de voluntariado pueden inscribirse gratuitamente en el Centro Municipal Integrado Trujillo, en la web www.voluntariadosalamanca.com, por correo electrónico (agenciavoluntariado@aytosalamanca.es), por teléfono (660 178 583) o mediante WhatsApp al número 722 614 186.