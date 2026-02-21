Salamanca acoge las VI Jornadas de la Federación de Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha saludado este sábado a los participantes en las VI Jornadas de Trabajo de la Federación de Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León.

Villar ha saludado personalmente a los participantes, destacando la importancia de que Salamanca sea la sede de este foro técnico.

La edil, además, ha querido poner en valor la "magnífica labor" y el trabajo diario que realizan los voluntarios y profesionales de la Federación.