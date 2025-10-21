Salamanca acogerá del 15 al 17 de abril una nueva edición del Tech Summit, referente internacional en tecnología e innovación

Del 15 al 17 de abril de 2026, Salamanca volverá a convertirse en el centro de la innovación y la tecnología con la celebración del III Salamanca Tech Summit, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos. Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad, el evento se afianza como una de las citas tecnológicas más relevantes a nivel nacional e internacional.

Durante tres jornadas, la ciudad acogerá a destacados investigadores, empresas punteras, centros tecnológicos, inversores y ciudadanía interesada en conocer de cerca las últimas tendencias del sector. Esta edición volverá a ser un punto de encuentro clave para el talento, la innovación y el emprendimiento.

Entre las temáticas protagonistas destacan la inteligencia artificial generativa, ciberseguridad, blockchain, biotecnología, realidad extendida, animación 3D, videojuegos y computación cuántica, consolidando al Summit como una plataforma estratégica para el desarrollo y la aplicación de tecnologías emergentes.

Tras el éxito de la pasada edición —que reunió a más de 2.000 asistentes, 80 ponentes y 30 conferencias—, el Salamanca Tech Summit 2026 regresará con un programa renovado. Incluirá ponencias, mesas redondas, un concurso de pitch para startups y espacios temáticos diseñados para fomentar el networking, la colaboración y la creatividad.

Además, contará con la participación de reconocidas figuras del ámbito científico y tecnológico, como Jorge Marrón Martín (Marron), divulgador y presentador; Chema Alonso, referente en ciberseguridad; Javier Santaolalla, físico e ingeniero; Elia Guardiola, experta en storytelling; Jorge Huguet, exdirector general de Sony Interactive Entertainment y actual CEO de The Squadron Madrid; y Marta Barrio, cofundadora de Securiters, entre otros nombres destacados de ediciones anteriores.

Los interesados podrán consultar próximamente más información y novedades del evento en la página oficial: https://summit.salamancatech.es/es.