Salamanca acogerá en 2026 el Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa

La ciudad de Salamanca será la sede del Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa en septiembre de 2026, según se ha anunciado este sábado en la ciudad valenciana de Gandía.

Este importante evento, que congregará a representantes de hermandades y cofradías de toda España, supone un gran espaldarazo a la tradición cofrade salmantina. La consecución de la sede es fruto de la labor de la Junta de Semana Santa de Salamanca.

Fuentes municipales han manifestado su "enhorabuena" a la Junta, a través de las redes sociales, por haber hecho posible esta designación, calificándola como un "orgullo para la ciudad". Además, el Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado que colaborará activamente en la organización y desarrollo de esta gran cita nacional, garantizando el éxito del encuentro.

El evento de 2026 atraerá a miles de cofrades y visitantes, lo que se espera tenga un impacto significativo tanto en la promoción cultural de la Semana Santa salmantina, declarada de Interés Turístico Internacional, como en la economía local.