Salamanca acogerá en abril la tercera edición del Salamanca Tech Summit

Salamanca celebrará del 15 al 17 de abril la tercera edición del Salamanca Tech Summit, un encuentro que reunirá a investigadores, empresas tecnológicas, centros de innovación, inversores y profesionales para debatir sobre el futuro de la tecnología y el emprendimiento.

El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, está organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente nacional e internacional en innovación y tecnología, además de atraer talento y generar nuevas oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes.

Bajo el lema “Innovación que construye futuro”, esta edición ampliará su programación con contenidos centrados en algunas de las tecnologías que están marcando el presente y el futuro inmediato, como la ciberseguridad, el blockchain, la inteligencia artificial generativa, la biotecnología, la realidad extendida, los videojuegos, la animación 3D y la computación cuántica.

Entre las novedades, el encuentro incorporará experiencias inmersivas en animación y videojuegos, además de nuevos espacios de networking diseñados para favorecer la conexión entre empresas, inversores e instituciones y fomentar la colaboración dentro del ecosistema tecnológico.

Asimismo, durante la cumbre se presentará una nueva plataforma destinada a visibilizar y potenciar el talento existente en la ciudad, con el propósito de impulsar proyectos innovadores y consolidar a Salamanca como un entorno capaz de retener y desarrollar talento.

Durante tres días, los asistentes podrán participar en ponencias, mesas de debate, encuentros sectoriales y presentaciones de proyectos emergentes, en un entorno pensado para explorar nuevas oportunidades profesionales y empresariales.

Las inscripciones ya están abiertas y son gratuitas a través de la web oficial del evento. En los próximos días se darán a conocer los ponentes invitados y el programa completo, en una edición que aspira a convertirse en la más ambiciosa celebrada hasta ahora.