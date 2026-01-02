Salamanca acogerá nuevos dobles grados de FP: ¿cuáles son y dónde se impartirán?

La Junta de Castilla y León pone en marcha nuevas dobles titulaciones en Formación Profesional, según ha avanzado Rocío Lucas, consejera de Educación de la región, y en donde se realizará en un total de diez grados superiores que se unirán en cinco.

Estos estudios tendrán una duración de tres años y una vez se superen se realizarán las prácticas en diferentes empresas. La titulación se obtendrá una vez se hayan superado el primer y segundo curso, junto con el proyecto y la formación en empresa.

De este modo, se pretende mejorar la empleabilidad y la formación íntegral de los alumnos, además de lograr una excelencia en los estudios con una amplia gama de recursos.

Las fechas, de momento, se desconocen y se espera que en los próximo meses se haga público cuándo comenzarán a impartirse estos dobles grados de Formación Profesional Superior.

¿Cuáles son y dónde se impartirán en Salamanca?

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos: CIFP Rodríguez Fabrés.

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos: CIFP Rodríguez Fabrés.

Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa: Escuela Santiago Uno y el Instituto de Enseñanzas Aplicadas.

Técnico Superior en Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: IES Venancio Blanco.