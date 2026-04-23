Salamanca ha acogido este marzo un 8,62 por ciento más de viajeros que en 2025

Durante el pasado mes de marzo, Salamanca ha registrado un crecimiento de viajeros con respeto al mismo mes de 2025. Según los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística hasta 53.909 viajeros llegaron a la capital charra, lo que supone un 8,62 por ciento más que el marzo anterior.

En lo referente a su procedencia, 37.080 de los viajeros llegaron a Salamanca desde otros puntos de España (+12,96 por ciento), mientras que 16.829 viajeros venían del extranjero (+0,14 por ciento).

Salamanca está por encima de la subida registrada en Castilla y León (+4,94 por ciento en relación con marzo de 2025) y por encima del total nacional (+7,29 por ciento).

Otros datos que recoge la Encuesta son que pernoctaciones acumuladas fueron 86.673 o que la estancia media de los viajeros en Salamanca durante marzo de 2026 se encuentra en 1,61 noches.

Además, el nivel de ocupación durante este marzo fue del 47,41 por ciento, incluso del 71,94 por ciento los fines de semana, casi 8 puntos por encima de la registrada en los fines de semana de marzo de 2025. Está cifra de ocupación en fin de semana no se alcanzaba en marzo en la ciudad desde 2017.