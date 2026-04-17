Salamanca, acreditada como Destino Internacional para Nómadas Digitales tras recibir la máxima puntuación de la OCA Global

Salamanca presentada como un buen destino para los trabajadores en entornos digitales. Eso es lo que se extrae de la presentación que ha tenido lugar este viernes 17 de abril, enmarcada dentro de la programación de Salamanca Tech, del más reciente reconocimiento recibido por el Ayuntamiento local: la primera certificación 'Global Destination for Digital Nomads', Destino Internacional para Nómadas Digitales.

Otorgada por la OCA Global, "una entidad acreditadora de reconocido prestigio nacional e internacional", este distintivo supone un "esquema de evaluación exigente, riguroso, independiente y basado en métricas objetivas que acredita la capacidad real de una ciudad para ofrecer un entorno óptimo al trabajo remoto internacional". En concreto, analiza tres grandes áreas: las condiciones de trabajo (conectividad, disponibilidad de espacios de coworking, existencia de espacios públicos habilitados para trabajar, los servicios de apoyo a teletrabajo, la seguridad jurídica y la ciberseguridad), la diversidad de comunidad y ecosistema (programas de bienvenida, eventos profesionales y networking, la conexión con universidades y centros de conocimiento, la colaboración público-privada y el impacto en el tejido empresarial) y la calidad de vida (alojamiento flexible, movilidad urbana, la seguridad ciudadana, oferta cultural y de ocio, la sostenibilidad, el entorno cultural, la salud).

Salamanca ha logrado, tras completar el proceso de análisis, un resultado de tres de tres. El máximo. Una puntuación sobresaliente "que acredita el alto nivel de preparación de Salamanca en todas las áreas analizadas". Por eso Carlos García Carbayo, alcalde de la ciudad, ha asegurado que esto "no se trata de un simple distintivo" y que esta noticia es “relevante para el presente y sobre todo para el futuro de nuestra ciudad”.

"Tiene un enorme valor porque confirma, con solvencia y transparencia, algo que los salmantinos ya intuíamos y que hoy queda reconocido oficialmente: que Salamanca está preparada para atraer talento global". Ha recordado que la ciudad cuenta con un ecosistema tecnológico "sólido y en expansión", aunque se ha dedicado aun más a alabar la "calidad de vida" de Salamanca: "Somos una ciudad de tamaño medio, accesible, cómoda, manejable y humana. Una ciudad donde los desplazamientos son cortos, donde se puede conciliar mejor".

Salamanca, acreditada como Destino Internacional para Nómadas Digitales tras recibir la máxima puntuación de la OCA Global | S24H

"Un ciudad segura, amable, peatonal, verde, si me lo permiten, muy disfrutada porque somos así. Una ciudad con un patrimonio excepcional, con una agenda cultural viva, con una gastronomía de primer nivel y con un coste de vida competitivo", ha destacado el alcalde, convencido de que "ofrecemos calidad de vida". "El mejor escaparate para la ciudad".

Rafael González, director de Operaciones de OCA Global, ha asistido también a la presentación de este distintivo, lugar en el que ha descrito como "un honor" hacer entrega de "un reconocimiento que marca un antes y un después en la estrategia de esta ciudad". Porque "esto no es que Salamanca diga que está preparada para los nómadas digitales, sino que lo demuestra".

De esta manera, Salamanca se ha convertido en el primer destino certificado como 'Global Destination for Digital Nomads', aunque González ha hecho referencia a que hay "otras ciudades interesadas" en obternerlo. "Salamanca va a hacer de tractor para otros destinos".