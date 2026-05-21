Salamanca activa el verano para mayores con 196 plazas en talleres de ocio, ejercicio y bienestar

El verano en Salamanca también tendrá espacio para el deporte y el bienestar nuestros mayores. La ciudad contará este año con 196 plazas dentro del programa ‘Talleres Abiertos de Verano’, una iniciativa pensada para quienes pasan los meses estivales en Salamanca y quieren mantenerse activos física y mentalmente. Bajo el lema ‘También me mantengo activo en verano’, los talleres se desarrollarán durante julio y agosto, combinarán actividades de ejercicio físico, estimulación cognitiva, bienestar emocional y propuestas artísticas y culturales.

Las actividades tendrán lugar en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, además del centro integrado Victoria Adrados. Cada grupo participará tres días por semana en sesiones de entre una hora y hora y media, con contenidos variados en cada jornada.

La programación arrancará el 6 de julio y se prolongará hasta el 30 del mismo mes, mientras que el segundo turno se celebrará del 3 al 27 de agosto. La propuesta está dirigida a mayores de 60 años y busca ofrecer alternativas de ocio saludable.

Las inscripciones podrán realizarse desde el 26 de mayo en el centro donde se quiera participar. En una primera fase se podrá elegir uno de los dos periodos, aunque a partir del 9 de junio se permitirá solicitar un segundo turno si todavía quedan plazas disponibles.