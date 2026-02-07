Salamanca adjudica a Alcándara, empresa de inserción sociolaboral de Proyecto Hombre, el mantenimiento de espacios naturales y mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado el contrato para el servicio de conservación, limpieza y mejora de diversos espacios naturales y equipamiento urbano a la empresa de inserción sociolaboral Alcándara SLU (Proyecto Hombre). El acuerdo contempla una inversión de 108.426,18 euros anuales durante un periodo de tres años.

Esta adjudicación no solo garantiza el cuidado del entorno de la ciudad, sino que refuerza el compromiso municipal con la inclusión social, al facilitar el acceso al empleo a personas con dificultades a través de itinerarios personalizados de inserción.

Las labores de mantenimiento se centrarán de forma específica en áreas clave como la ribera del río Tormes, el arroyo del Zurguén y el Polvorín de Tejares. Entre las tareas principales destacan el control de vegetación, con la eliminación de maleza espontánea para prevenir riesgos de salud pública, el cuidado de las cajas nido, los oasis para mariposas y hoteles de insectos benignos y la renovación de limpieza del mobiliario urbano.

El contrato incluye también un plan de choque sobre el equipamiento de la ciudad. Se actuará en 1.100 bancos distribuidos en 88 calles, donde se llevará a cabo la limpieza de superficies (eliminación de excrementos de aves y pintadas) y la aplicación de tratamientos protectores o pintura.

Asimismo, Alcándara SLU se encargará del mantenimiento correctivo, que incluye la reparación o reposición de piezas dañadas, componentes estructurales defectuosos y el montaje de nuevas unidades cuando sea necesario.

El valor añadido de este contrato reside en su carácter de inserción sociolaboral. Los trabajadores del programa participarán en un proceso de acompañamiento diseñado para que recuperen hábitos laborales y sociales. Mediante la realización de una actividad laboral real y productiva, estas personas adquieren la experiencia necesaria para integrarse con garantías en el mercado de trabajo ordinario.