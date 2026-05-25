Salamanca afronta una semana de calor intenso con máximas de hasta 35 grados

Salamanca vivirá una semana marcada por el calor, con temperaturas que irán en ascenso desde el lunes hasta el sábado, alcanzando máximas de hasta 35 grados a partir del miércoles.

El lunes arrancará con cielos poco nubosos y ambiente plenamente veraniego, con temperaturas entre los 18 y 32 grados. Aunque durante la tarde existe una ligera probabilidad de precipitaciones, el tiempo será en general estable.

Durante la jornada del martes los termómetros registrarán una máxima de 33 grados y una mínima de 16, con apenas opciones de lluvia.

El miércoles llegará el primer pico de calor importante, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados. El ambiente continuará seco, con algunas nubes y algo más de viento.

La situación apenas cambiará el jueves y viernes, jornadas en las que se mantendrán las máximas de 35 grados, mientras que las mínimas subirán progresivamente, dejando noches cada vez más cálidas.

El sábado cerrará la semana con temperaturas similares, entre 21 y 35 grados, consolidando este episodio de calor persistente en la capital salmantina.