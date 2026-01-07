Salamanca aglutina a más de 8.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo en un sistema regional de gestión rápida

El mercado laboral de Castilla y León cerró el pasado mes de noviembre de 2025 con un volumen significativo de ciudadanos amparados por el sistema de protección social. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la provincia de Salamanca se sitúa como la cuarta de la Comunidad con mayor número de perceptores, alcanzando un total de 8.185 beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo.

A nivel autonómico, el sistema ha destacado por su eficiencia administrativa. Mientras que la media nacional para el reconocimiento de una prestación supera los dos días y medio, en Castilla y León el plazo se ha reducido a tan solo 1,10 días de media. Esta agilidad permitió gestionar durante el mes de noviembre un total de 18.258 solicitudes en toda la región, de las cuales la inmensa mayoría fueron prestaciones contributivas, seguidas de subsidios y rentas activas de inserción.

En cuanto al perfil de las ayudas en la Comunidad, el grueso de la actividad se centró en las prestaciones contributivas, con más de 16.400 solicitudes registradas. En términos económicos, el Ministerio destinó una partida de 83,45 millones de euros para cubrir las necesidades de los 57.020 beneficiarios totales de la región. No obstante, la cuantía media percibida por los ciudadanos de la Comunidad se situó en 989,6 euros mensuales, una cifra que permanece por debajo de la media nacional, que escala hasta los 1.029,1 euros.

Dentro del mapa provincial, Salamanca (8.185 beneficiarios) mantiene una posición intermedia en el volumen de demandantes de protección, por detrás de Valladolid (11.317), León (11.131) y Burgos (8.903). En el extremo opuesto, Soria se mantiene como la provincia con menor número de ciudadanos dependientes de estas ayudas, con 1.893 beneficiarios. Esta red de protección social, que en noviembre sumó 17.313 nuevas altas en la región, sigue siendo un termómetro clave de la situación socioeconómica del territorio salmantino.