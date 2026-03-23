Salamanca alcanza un nuevo máximo de población extranjera regular tras una década de crecimiento sostenido

El número de ciudadanos extranjeros con situación administrativa regular en la provincia de Salamanca ha mantenido su tendencia al alza durante 2025, con un total de 24.685 personas. Según los datos facilitados por el Observatorio Permanente de la Inmigración y recogidos por la agencia Ical, la provincia ha registrado un incremento anual del 5,4 por ciento, lo que supone la incorporación de más de un millar de nuevos residentes foráneos "con papeles" en apenas doce meses.

Este crecimiento se enmarca en un fenómeno de escala autonómica. Castilla y León ha encadenado diez años de ascenso continuado hasta alcanzar un récord histórico de 239.327 inmigrantes regulares al cierre de 2025. Tras el bache provocado por la crisis financiera de 2008, que tuvo su último coletazo entre 2015 y 2016, la comunidad ha vivido una escalada imparable. Solo en el último año, llegaron a la Comunidad 13.532 nuevos extranjeros, lo que representa una subida porcentual media del seis por ciento.

En el desglose provincial, Valladolid lidera el volumen total de población extranjera con 49.397 personas, seguida de Burgos con 44.239. Salamanca, con sus 24.685 ciudadanos foráneos, se sitúa en la zona media de la tabla, con un crecimiento ligeramente por debajo de la media autonómica. Las provincias que experimentaron los mayores repuntes relativos fueron Palencia, con una subida del 10,1 por ciento, y Zamora, con un 8,2 por ciento.

Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor | Ical

La naturaleza de la inmigración en Castilla y León ha experimentado un cambio notable. Mientras que el colectivo de ciudadanos comunitarios (con certificado de registro) apenas varió un 0,3 por ciento, la verdadera fuerza del crecimiento provino de países de fuera de la Unión Europea. Los extranjeros con autorización administrativa aumentaron un 16 por ciento a nivel autonómico. Por el contrario, la presencia de ciudadanos británicos acogidos al acuerdo del 'Brexit' continuó su retroceso, cayendo un 10,9 por ciento.

Por nacionalidades, los ciudadanos rumanos (46.902), búlgaros (35.037) y portugueses (20.582) siguen siendo los grupos más numerosos entre los comunitarios. Sin embargo, el dinamismo actual lo protagonizan las nacionalidades con autorización de residencia: Marruecos, se mantiene como el colectivo más numeroso con 26.903 personas, seguido de Colombia, con 12.168 residentes y un crecimiento muy intenso. En tercer lugar, Venezuela, con 9.789 personas, y el que más creció en términos absolutos durante 2025.

En cuanto a la distribución por género, la balanza se inclina ligeramente hacia el lado masculino, con 125.866 hombres frente a 113.461 mujeres. No obstante, el crecimiento ha sido equilibrado en ambos casos, con subidas del 6,1 y 5,9 por ciento respectivamente.