Salamanca, en alerta amarilla por lluvias este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla (riesgo) por fuertes precipitaciones en la Meseta de Salamanca y la capital, que entrará en vigor durante la madrugada de este viernes.

Según el aviso emitido, se espera una precipitación acumulada de 40 milímetros (40 l/m²) en un periodo de 12 horas.

La alerta comenzará a las 02:00 horas de la madrugada del viernes, 25 de octubre de 2025, y se extenderá durante toda la jornada, manteniéndose activa hasta las 17:59 horas de la tarde.

El riesgo de estas precipitaciones se sitúa entre el 40% y el 70%.

Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante posibles inundaciones en zonas bajas, revisar el estado de desagües y alcantarillas, y extremar la precaución si se debe circular por carretera.