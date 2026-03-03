Salamanca amplía su reciclaje de ropa con 52 nuevos contenedores morados

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la licitación para la instalación de 52 nuevos contenedores morados de residuos textiles, ropa y calzado, así como la adquisición de 500 sacas reutilizables para su recogida y transporte. Estos se sumarán a los 83 contenedores ya distribuidos por la ciudad, ampliando el sistema municipal de reciclaje y reutilización de ropa y calzado.

La inversión prevista es de 75.685,5 euros y está cofinanciada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Además, esta acción cumple con la Ley 7/2022, que establece los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales.

En 2025, los contenedores morados registraron un récord histórico de 542,71 toneladas de textil reciclado, un aumento del 12,43 % respecto a 2024, a lo que se suman 31,4 toneladas adicionales recogidas en los puntos limpios fijos y de proximidad, lo que refleja un creciente compromiso ciudadano con la sostenibilidad.