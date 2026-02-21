Salamanca amplía su suelo industrial para atraer a grandes compañías

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la urbanización como suelo industrial de otros 244.092 metros cuadrados dentro de la Plataforma Logística de Salamanca y cuenta, a sus espaldas, con una inversión que supera los 8,9 millones de euros.

Así pues, se prosigue con la urbanización de casi 130.000 metros cuadrados en Peña Alta que, cabe destacar, ya están prácticamente todos ocupados por empresas que han aprovechado la ubicación estratégica y los servicios logísticos que ofrece Salamanca.

Fuentes municipales indican que la ampliación de suelo industrial asienta a Salamanca como foco de atracción de inversión empresarial en el ámbito de la logística y el transporte.

De hecho, la Plataforma Logística de Salamanca tiene acceso directo a las carreteras de alta capacidad que recorren la provincia (autovías A-50, A-62 y A-66) y que cuenta con una Terminal Ferroviaria (Puerto Seco) en condiciones para comenzar a operar.