Salamanca amplía las zonas de juego de la plaza de Julián Sánchez ‘El Charro’

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene su compromiso con la mejora de los espacios de ocio y descanso familiar en la ciudad. En respuesta a las peticiones vecinales, la Concejalía de Parques y Jardines ha iniciado un nuevo ciclo de reformas centrado en la ampliación de las zonas de juegos infantiles.

En el barrio de Labradores, ya se ha completado la ampliación de la zona infantil con la instalación de un minicampo de fútbol, dando respuesta directa a una demanda formulada por padres y madres del barrio.

Esta intervención es parte de un plan que se extenderá hasta finales de año e incluye próximas actuaciones en dos puntos clave de la ciudad: próximamente comenzarán las obras de ampliación en la plaza de Carmelitas y también se intervendrá en el Parque de los Jesuitas para expandir y mejorar sus áreas de recreo.

Estas obras dan continuidad al importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento desde 2019, periodo en el que se han reformado más de 70 plazas y parques de la ciudad, con una inversión total cercana a los 12 millones de euros, con el objetivo de convertir estos espacios en lugares más saludables y disfrutables para todas las familias salmantinas.