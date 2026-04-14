Salamanca ampliará Las Bernardas en más de 100 plazas de aparcamiento y creará otras 140 en las calles Filipinas y Arias Pinel

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presenta los proyectos municipales con cargo al superávit de 2025

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una nueva inyección económica de 3.878.959 euros procedentes del superávit con el que cerró el ejercicio presupuestario de 2025, con el objetivo de reforzar inversiones en distintos ámbitos de la ciudad. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado el elevado grado de ejecución presupuestaria alcanzado, con un gasto cercano a los 221,1 millones de euros durante el pasado año, lo que supone 26,6 millones más que en 2024.

Renovación de redes y mejora ambiental

Una de las principales líneas de actuación será la renovación de infraestructuras hidráulicas. En concreto, se destinarán 680.000 euros a la sustitución de antiguas tuberías de fibrocemento, con el objetivo de evitar averías y mejorar el abastecimiento.

Las actuaciones se repartirán entre ocho calles del barrio de Pizarrales (240.000 euros) y diez calles del barrio del Bretón (440.000 euros). Según el alcalde, estas intervenciones permitirán alcanzar un récord histórico de renovación de redes en un solo mandato, con más de cien calles intervenidas y cerca de veinte kilómetros renovados.

Además, se invertirán 195.000 euros en la renaturalización y mejora de la plaza de Castrotorafe, en el barrio de Capuchinos.

Movilidad, accesibilidad y nuevos aparcamientos

En materia de movilidad y accesibilidad, el Consistorio invertirá 269.334 euros. Entre las actuaciones destacan la urbanización de la primera fase de la calle Primera de La Aldehuela, el nuevo trazado del carril bici en Puente Ladrillo y la mejora de la acera peatonal del puente de la Universidad.

Asimismo, se destinarán 300.000 euros a la ampliación y mejora de aparcamientos disuasorios. Entre ellas figura la ampliación del estacionamiento de Las Bernardas, con más de un centenar de nuevas plazas, así como la creación de 32 plazas adicionales en la calle Arias Pinel y la adecuación del aparcamiento de la calle Filipinas, junto al IES Venancio Blanco.

Impulso a las instalaciones deportivas

El área deportiva contará con 614.338 euros adicionales para seguir ampliando y mejorando infraestructuras. Entre los proyectos destacan la sustitución de la cubierta del pabellón Lazarillo de Tormes, la creación de nuevas pistas en el polideportivo Rosa Colorado y la construcción de una grada para el campo de rugby de La Aldehuela.

También se completará el vial del estadio Reina Sofía, una actuación que estará finalizada antes del inicio de la próxima temporada de Unionistas y Monterrey.

Refuerzo de la seguridad vial

La seguridad vial concentrará una inversión de 258.437 euros dentro de una partida total de 292.317 euros. Se instalarán balizas luminosas en 60 puntos de la ciudad para reforzar la visibilidad de los semáforos y se incorporarán 20 nuevos radares pedagógicos que informan de la velocidad a los conductores.

Además, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento contará con un robot de primera intervención, capaz de actuar de forma autónoma en situaciones de riesgo.

Mejora de servicios públicos

El Ayuntamiento dedicará 1.126.614 euros a la mejora de servicios municipales. Entre las actuaciones previstas figuran la modernización del Centro de Mayores Juan de la Fuente, mejoras en instalaciones de Pizarrales y Vistahermosa, y una importante inversión en el edificio de la Casa Consistorial.

Actuaciones urbanísticas

En el ámbito urbanístico, se invertirán 100.000 euros en la reparación del muro del Cerro de San Vicente, dañado por las lluvias del pasado mes de febrero.

Asimismo, el recinto ferial de La Aldehuela recibirá una inversión de 300.000 euros para adaptarse a las necesidades de grandes eventos y conciertos.