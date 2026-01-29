Salamanca aplaza al 12 de febrero el inicio de la campaña ‘Latidos solidarios’ por la previsión de lluvias

La ciudad de Salamanca deberá esperar unos días para dar el pistoletazo de salida a la ambiciosa campaña ‘Latidos solidarios’. El primer evento de concienciación ciudadana, organizado por la Agencia Municipal del Voluntariado con motivo del Año Internacional del Voluntariado en 2026, ha sido aplazado debido a la previsión de fuertes lluvias para la jornada de este viernes. Finalmente, esta primera acción de calle tendrá lugar el próximo 12 de febrero en la céntrica plaza del Liceo, en horario de 11:00 a 13:00 horas.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral diseñada por el Ayuntamiento para visibilizar el trabajo de las entidades sociales y fomentar la participación de nuevos sectores de la población, especialmente entre la juventud. Para ello, la Agencia Municipal ha planificado una programación especial que se divide en seis grandes "latidos", comenzando por una intensa labor de difusión que ya es visible en la ciudad a través de mupis, folletos y marcapáginas distribuidos en bibliotecas, centros de mayores y espacios municipales.

A partir del mes de febrero, el segundo latido cobrará vida bajo el título ‘Historias con propósito’. Esta fase reforzará la sensibilización ciudadana mediante la creación de materiales audiovisuales, como podcasts y entrevistas, que recogerán testimonios reales de voluntarios y entidades. Estas historias, que se difundirán mensualmente a través de los canales digitales del Ayuntamiento, buscan inspirar a la población y reflejar la diversidad del compromiso solidario, culminando en una memoria colectiva que se publicará al finalizar el año.

La formación y el debate profesional protagonizarán el tercer latido en marzo, con la celebración del Foro de Encuentro ‘La adaptación del voluntariado en la sociedad del cambio’ en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’. Este espacio de diálogo permitirá a las entidades locales reflexionar sobre los retos actuales del sector y diseñar propuestas conjuntas para fortalecer la acción voluntaria en Salamanca. Posteriormente, en mayo, la actividad se trasladará a la Lonja de los Huertos Urbanos con el encuentro lúdico ‘Salamanca Nos Movemos’, una jornada festiva con música y actuaciones abierta a todos los públicos.

Con el inicio del nuevo curso escolar en septiembre, el quinto latido se enfocará en el ámbito educativo a través del concurso ‘Escolares que inspiran. Acciones que transforman’. Mediante la creación de murales, los alumnos podrán expresar sus valores de solidaridad y empatía, convirtiéndose en "Embajadores del Voluntariado" desde edades tempranas. Finalmente, el año 2026 cerrará su ciclo con el sexto latido: la tradicional Gala de Reconocimiento al Voluntariado en el Teatro Liceo, donde se celebrará el compromiso de los ciudadanos que dedican su tiempo al bienestar común.