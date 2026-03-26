Salamanca apoya la campaña del uso de ceniceros portátiles para reducir el arrojo de colillas en la vía pública durante Semana Santa

El Ayuntamiento de Salamanca apoyará la campaña puesta en marcha por Ávora, la asociación sin ánimo de lucro en España, creada por la industria del tabaco para gestionar la responsabilidad ampliada del productor en residuos de filtros con plástico (SCRAP), que tiene por objetivo fomentar el uso de ceniceros portátiles para reducir el arrojo de colillas en la vía pública durante la Semana Santa.

Esta campaña se llevará a cabo entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abrirl, repartiendo mil ceniceros portátiles reutilizables por diferentes puntos de la ciudad, bajo el lema 'Depende de TODOS' para concienciar a la ciudadanía.

Ávora lanza en Salamanca una campaña para promover el correcto desecho de las colillas durante la Semana Santa | Ávora

Estas actuaciones se llevarán a cabo en algunas de las zonas con mayor tránsito como la Plaza Mayor, Rúa Mayor, las Catedrales, calle Zamora o plaza Anaya, así como en aquellos templos donde se prevé mayor afluencia de gente.

Desde Ávora hacen hincapié en que "pequeños gestos individuales tienen un efecto colectivo directo" e insisten en que "mantener limpias las ciudades es un ejercicio de comportamiento cívico y respeto compartido por el espacio público".

Además, apuntan que desde 2018 la asociación ha distribuido más de 455.000 ceniceros portátiles reutilizables en espacios públicos, eventos culturales, festivales y fiestas populares de toda España.