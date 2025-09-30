Salamanca aprueba 55 nuevas viviendas protegidas de alquiler en Pizarrales con prioridad para jóvenes menores de 36 años

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras de construcción de 55 viviendas protegidas de alquiler en el barrio de Pizarrales

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado las bases para la adjudicación en régimen de alquiler de 55 viviendas protegidas, con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje, que se construyen en el barrio de Pizarrales. La promoción, ubicada en la avenida Obispo Sancho de Castilla, cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros y se financia con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según las bases aprobadas, tendrán preferencia en el acceso los jóvenes menores de 36 años, aunque también se reservan dos viviendas para personas con movilidad reducida y otra para entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, siempre que cumplan los requisitos establecidos. El plazo de presentación de solicitudes se anunciará en los próximos días.

Requisitos para optar a las viviendas

Las personas interesadas deberán estar empadronadas en Salamanca al cierre del plazo de solicitudes, no ser propietarias de otra vivienda, estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento y la Seguridad Social, e inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Además, sus ingresos familiares deberán situarse entre 1 y 3,5 veces el IPREM, en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

Las entidades solicitantes, por su parte, deberán destinar la vivienda a personas vinculadas con su objeto social que cumplan los requisitos exigidos. Respecto a las plazas de garaje no vinculadas a viviendas, tendrán preferencia los adjudicatarios, aunque podrán optar también personas físicas empadronadas o que trabajen en Salamanca, así como entidades con domicilio o actividad en la ciudad.

Viviendas eficientes y asequibles

La promoción se levanta sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados y constará de tres portales con cuatro plantas cada uno. En total, 55 pisos de dos dormitorios, con superficies de entre 51 y 65 metros cuadrados. Tres de ellos estarán adaptados para personas con movilidad reducida, junto con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje.

El edificio contará con un diseño energéticamente eficiente y materiales de calidad, dentro del Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Crecimiento del parque municipal de vivienda

Con esta promoción, el parque municipal de viviendas protegidas de alquiler en Salamanca alcanzará las 325 unidades. A ellas se sumará en 2026 una nueva promoción de 33 viviendas con garaje en la calle Túnel de la Televisión, junto a un aparcamiento de cuatro plantas con 222 plazas que complementará la oferta de estacionamiento en la zona.