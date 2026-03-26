Salamanca aprueba su III Plan Municipal de Salud con la salud mental y la equidad como ejes

La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde al III Plan Municipal de Salud, una hoja de ruta que marcará las políticas públicas en esta materia durante los próximos cuatro años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El documento, alineado con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de la Red Española de Ciudades Saludables, refuerza un enfoque integral y equitativo de la salud, basado en la implicación activa de la población y la coordinación entre distintos sectores.

El plan se estructura en torno a cinco grandes líneas estratégicas que guiarán la acción municipal. En primer lugar, apuesta por la transversalidad, incorporando la salud en todas las políticas municipales para generar sinergias y evitar impactos negativos, promoviendo al mismo tiempo la equidad y la sostenibilidad.

Otra de las prioridades es la promoción de estilos de vida saludables, fomentando hábitos beneficiosos a través de la educación, la acción comunitaria y la creación de entornos que faciliten estas conductas en toda la población.

El texto sitúa además la salud mental y el bienestar emocional como una prioridad comunitaria, con medidas centradas en la prevención, la intervención y la lucha contra el estigma, así como en la mejora de la coordinación entre servicios municipales.

Asimismo, el plan pone el foco en la ayuda mutua y la discapacidad como eje del trabajo en equidad en salud, con el objetivo de reducir desigualdades, promover la inclusión y garantizar el acceso equitativo a los recursos, reforzando espacios como la Casa de las Asociaciones.

Por último, contempla la intervención en los determinantes ambientales y en la salud animal, orientada a prevenir riesgos y mejorar el entorno como factor clave del bienestar colectivo.