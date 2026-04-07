Salamanca apuesta por hábitos saludables y el trabajo conjunto entre asociaciones en el Día Mundial de la Salud

Más de 120 personas y más de 50 asociaciones de ayuda mutua y salud han llenado este martes el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, bajo el lema "Juntos por la salud, apoyemos a la ciencia".

Durante el acto, el alcalde de Salamanca ha subrayado que en el pleno del jueves se aprobará el tercer Plan Municipal de Salud, un documento que refleja el compromiso del Ayuntamiento "con un futuro esperanzador y la necesidad de avanzar unidos en materia de bienestar y prevención". Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer a quienes diariamente cuidan de los enfermos y destacó el papel de la Casa de las Asociaciones como ejemplo de colaboración y trabajo conjunto.

Carbayo también ha destacado los logros de la Casa de las Asociaciones, recordando que su servicio de asesoría durante 2025 ha atendido más de 7.700 solicitudes y sus acciones de difusión alcanzaron más de 130.000 impactos, cifras que “reflejan la excelente gestión de los profesionales y la buena acogida de la ciudad a las campañas de promoción de la salud”

Además, el regidor ha destacado la actividad de la Escuela Municipal de la Salud y su plataforma online, que el pasado año permitió que 38.000 personas, entre ellas 22.000 escolares, participaran en talleres y formaciones orientadas al autocuidado y a la adopción de hábitos saludables.

Por su parte, la concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha expresado su satisfacción por la gran participación registrada en la convocatoria. “Hoy hemos comprobado la respuesta positiva de las asociaciones y de la ciudadanía, lo que demuestra el compromiso de todos con hábitos de vida saludables y la implicación de los salmantinos en su propia salud”, afirmó.

Villar también ha resaltado la importancia de la Casa de las Asociaciones, que acoge a 28 entidades centradas en la ayuda mutua y el Consistorio mantiene colaboración con cerca de 60 asociaciones mediante convenios y cesión de espacios. La concejala ha señalado que estas redes de trabajo permiten organizar charlas, jornadas prácticas y reconocimientos a proyectos que aportan valor a la comunidad, aprovechando la experiencia acumulada en el ámbito sanitario y social.