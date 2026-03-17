Salamanca apuesta por la igualdad de oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder al mercado laboral

Salamanca sigue apostando por la igualdad de oportunidades. El Ayuntamiento de Salamanca a través de la asociación Down desarrolla el proyecto ECA (Empleo de Apoyo) para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder al mercado laboral.

ECA es un proyecto que cuenta con financiación municipal, facilitando los apoyos necesarios para conseguir la plena integración del trabajador en su puesto gracias a un preparador laboral.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, explica que se facilita la inserción laboral en empleos como auxiliar de oficina/ordenanza, auxiliar de sala, auxiliar de comercio/atención al cliente/dependiente y auxiliar de limpieza.

Esta iniciativa, según explica la coordinadora de Down Salamanca, Sonia Seisdedos, "mejora las habilidades sociolaborales, la organización del tiempo vital y determinados hábitos de conducta de la persona". Con esto se pretende dotar de identidad a las personas, integrarlas en un grupo determinado, favorecer la autosuficiencia económica y la independencia social, así como mejorar la satisfacción personal, la calidad de vida y la autonomía.