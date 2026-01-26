Salamanca arranca su andadura por Madrid Fusión

Salamanca participa un año más en Madrid Fusión, la cita por excelencia más importante en cuanto a la gastronomía y en donde la capital del Tormes lleva 15 restaurantes del 26 al 28 de enero.

De este modo, se trabaja para promocionar “lo mejor de la gastronomía salmantina”, además de destacar “la implicación e ilusión” para desprender todos los aromas y sabores de Salamanca.

El propio alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha indicado que una de las grandes razones de los datos tan positivos del turismo es “la calidad de la gastronomía”, tal y como ha recogido Europapress.

Serán varios los restaurantes que representan a la ciudad, entre ellos: Bambú Tapas y Brasas; La Barra de Gonzalo, ConSentido, Domo Delaire, DOZE, El Huerto de Doña Deseada, La Jara, Martinica Salamanca, El Mesón de Gonzalo, Oroviejo, Pascua, Portal del Lino, Pucela, Tapas de Gonzalo y Tapas 3.0.

Por otro lado, el propio edil del consistorio salmantino ha destacado que el expositor, este año, ofrece “"un espacio expositivo de alta calidad, estéticamente atractivo, funcional, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que realza la imagen y la oferta gastronómica salmantina de manera excepcional".