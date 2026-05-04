Salamanca arranca este lunes un plan para limpiar 300.000 metros cuadrados de solares municipales

El Ayuntamiento de Salamanca inicia este lunes, 4 de mayo, una campaña intensiva de limpieza y desbroce que afectará a más de 300.000 metros cuadrados de parcelas públicas. El objetivo principal es garantizar la salubridad de los barrios, prevenir incendios ante la llegada del calor y evitar plagas de insectos o roedores.

Los trabajos, que se prolongarán hasta septiembre, comenzarán en los barrios Blanco y Chamberí. El consistorio ha diseñado un cronograma que prioriza los solares cercanos a viviendas, colegios, residencias y parques infantiles, aunque el plan se irá adaptando según las necesidades.

Para las parcelas de gran tamaño se empleará maquinaria pesada (palas cargadoras y camiones dumper), mientras que en zonas de difícil acceso se utilizarán equipos de mano. Además, el área de Urbanismo mantendrá la presión sobre los propietarios privados para que cumplan con su obligación de mantener sus terrenos en condiciones óptimas.