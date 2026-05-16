Salamanca se hace atractiva para los MIR con tres cuartos de las plazas cubiertas
El hospital de Salamanca ya ha adjudicado 75 de las 102 plazas ofertadas en la provincia de Salamanca, con muchas especialidades completas
Salamanca ha sido de las grandes beneficiadas durante la convocatoria de adjudicación de Médicos Internos Residentes. La ciudad y su hospital se han convertido en un lugar muy atractivo para el futuro del país, con un total de 75 especialidades de 102, a falta de un mínimo cuatro días de adjudicación.
Así pues, la ciudad salmantina y su provincia se ha convertido en uno de los destinos más elegidos entre los jóvenes, llamando la atención de algunos entre los mejores como el primer día y Cardiología, ocupando sus tres plazas por tres de los cien mejores MIR de toda España, entre ellas dos hermandas de Zamora y el mejor MIR de Extremadura.
De momento, se han cubierto un total de 26 especialidades diferentes de las 36 existentes, muy buenos números teniendo en cuenta que aún quedan, como mínimo, cuatro días de adjudicaciones MIR, anunciando unos 600 por día.
Cabe destacar que el pasado 2025, todas las plazas MIR se adjudicaron en el hospital de Salamanca, siendo la capital del Tormes uno de los sitios favoritos para realizar la formación. Como decían algunos de los MIR a SALAMANCA24HORAS, es “una ciudad muy bonita y muy cómoda”, además de situarse en lo más alto de España en algunas especialidades.
Especialidades elegidas en Salamanca junto al número MIR que la ha seleccionado
Primer día (4 de mayo de 2026)
- Cardiología - 16
- Cardiología - 40
- Cardiología - 50
- Anestesiología y Reanimación - 146
- Hematología y Hemoterapia - 188
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 271
- Pediatría y sus Áreas Específicas 281
- Hematología y Hemoterapia - 285
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 359
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 382
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 427
- Otorrinolaringología - 570
- Endocrinología y Nutrición - 588
Segundo día (5 de mayo de 2026)
- Hematología y Hemoterapia - 926
- Oncología Médica - 1.069
- Radiodiagnóstico - 1.108
- Oftalmología - 1.232
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 1.314
Tercer día (6 de mayo de 2026)
- Oftalmología - 1.652
- Neurología - 1.724
- Medicina de Urgencias y Emergencias - 1.757
- Pediatría y sus Áreas Específicas - 1.854
- Endocrinología y Nutrición - 1.917
- Medicina Familia y Comunitaria 1.931
Cuarto día (7 de mayo de 2026)
- Otorrinolaringología - 2.129
- Obstetricia y Ginecología - 2.232
- Medicina Interna - 2.255
- Psiquiatría - 2.362
- Anestesiología y Reanimación - 2.446
- Aparato Digestivo - 2.553
- Urología - 2.622
- Oncología Médica - 2.661
- Neurocirugía - 2.761
Quinto día (8 de mayo de 2026)
- Aparato Digestivo - 2.988
- Anestesiología y Reanimación - 3.023
- Anatomía Patológica - 3.030
- Anestesiología y Reanimación - 3.072
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 3.135
- Hematología y Hemoterapia - 3.178
- Aparato Digestivo - 3.269
Sexto día (11 de mayo de 2026)
- Obstetricia y Ginecología - 3.517
- Obstetricia y Ginecología - 3.521
- Urología - 3.567
- Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.728
- Radiodiagnóstico - 3.880
- Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.914
- Medicina Familiar y Comunitaria - 4.014
- Pediatría y sus Áreas Específicas - 4.128
- Psiquiatría - 4.149
- Angiología y Cirugía Vascular - 4.182
Séptimo día (12 de mayo de 2026)
- Radiodiagnóstico - 4.213
- Oncología médica - 4.235
- Radiodiagnóstico - 4.298
- Hematología y hemoterapia - 4.313
- Neurología - 4.367
- Pediatría - 4.368
- Cirugía General y del Aparato Digestivo - 4.672
- Pediatría - 4.679
- Pediatría - 7.797
- Pediatría - 7.891
Octavo día (13 de mayo de 2026)
- Psiquiatría - 4.932
- Reumatología - 5.018
- Reumatología - 5.037
- Neumología - 5.144
- Neumología - 5.303
- Alergología - 5.336
- Anatomía Patológica - 5.437
- Medicina Familia y Comunitaria - 5.477
- Medicina Interna - 5.505
- Cirugía Torácica - 5.532
Noveno día (14 de mayo de 2026)
- Medicina Interna - 5.691
- Medicina Intensiva - 5.806
- Medicina Intensiva - 6.081
- Medicina Interna - 6.297
Especialidades que completan sus plazas ofertadas
- Alergología
- Anatomía Patológica
- Anestesiología y Reanimación
- Angiología y Cirugía Vascular
- Aparato Digestivo
- Cardiología
- Cirugía General y del Aparato Digestivo
- Cirugía Ortopédica y Traumatología
- Cirugía Torácica
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
- Endocrinología y Nutrición
- Hematología y Hemoterapia
- Medicina de Urgencias y Emergencias
- Medicina Intensiva
- Neumología
- Neurocirugía
- Neurología
- Obstetricia y Ginecología
- Oftalmología
- Oncología Médica
- Otorrinolaringología
- Pediatría y sus Áreas Específicas
- Psiquiatría
- Radiodiagnóstico
- Reumatología
- Urología
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