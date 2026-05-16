Salamanca se hace atractiva para los MIR con tres cuartos de las plazas cubiertas

Salamanca ha sido de las grandes beneficiadas durante la convocatoria de adjudicación de Médicos Internos Residentes. La ciudad y su hospital se han convertido en un lugar muy atractivo para el futuro del país, con un total de 75 especialidades de 102, a falta de un mínimo cuatro días de adjudicación.

Así pues, la ciudad salmantina y su provincia se ha convertido en uno de los destinos más elegidos entre los jóvenes, llamando la atención de algunos entre los mejores como el primer día y Cardiología, ocupando sus tres plazas por tres de los cien mejores MIR de toda España, entre ellas dos hermandas de Zamora y el mejor MIR de Extremadura.

De momento, se han cubierto un total de 26 especialidades diferentes de las 36 existentes, muy buenos números teniendo en cuenta que aún quedan, como mínimo, cuatro días de adjudicaciones MIR, anunciando unos 600 por día.

Cabe destacar que el pasado 2025, todas las plazas MIR se adjudicaron en el hospital de Salamanca, siendo la capital del Tormes uno de los sitios favoritos para realizar la formación. Como decían algunos de los MIR a SALAMANCA24HORAS, es “una ciudad muy bonita y muy cómoda”, además de situarse en lo más alto de España en algunas especialidades.

Especialidades elegidas en Salamanca junto al número MIR que la ha seleccionado

Primer día (4 de mayo de 2026)

Cardiología - 16

Cardiología - 40

Cardiología - 50

Anestesiología y Reanimación - 146

Hematología y Hemoterapia - 188

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 271

Pediatría y sus Áreas Específicas 281

Hematología y Hemoterapia - 285

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 359

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 382

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 427

Otorrinolaringología - 570

Endocrinología y Nutrición - 588

Segundo día (5 de mayo de 2026)

Hematología y Hemoterapia - 926

Oncología Médica - 1.069

Radiodiagnóstico - 1.108

Oftalmología - 1.232

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 1.314

Tercer día (6 de mayo de 2026)

Oftalmología - 1.652

Neurología - 1.724

Medicina de Urgencias y Emergencias - 1.757

Pediatría y sus Áreas Específicas - 1.854

Endocrinología y Nutrición - 1.917

Medicina Familia y Comunitaria 1.931

Cuarto día (7 de mayo de 2026)

Otorrinolaringología - 2.129

Obstetricia y Ginecología - 2.232

Medicina Interna - 2.255

Psiquiatría - 2.362

Anestesiología y Reanimación - 2.446

Aparato Digestivo - 2.553

Urología - 2.622

Oncología Médica - 2.661

Neurocirugía - 2.761

Quinto día (8 de mayo de 2026)

Aparato Digestivo - 2.988

Anestesiología y Reanimación - 3.023

Anatomía Patológica - 3.030

Anestesiología y Reanimación - 3.072

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 3.135

Hematología y Hemoterapia - 3.178

Aparato Digestivo - 3.269

Sexto día (11 de mayo de 2026)

Obstetricia y Ginecología - 3.517

Obstetricia y Ginecología - 3.521

Urología - 3.567

Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.728

Radiodiagnóstico - 3.880

Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.914

Medicina Familiar y Comunitaria - 4.014

Pediatría y sus Áreas Específicas - 4.128

Psiquiatría - 4.149

Angiología y Cirugía Vascular - 4.182

Séptimo día (12 de mayo de 2026)

Radiodiagnóstico - 4.213

Oncología médica - 4.235

Radiodiagnóstico - 4.298

Hematología y hemoterapia - 4.313

Neurología - 4.367

Pediatría - 4.368

Cirugía General y del Aparato Digestivo - 4.672

Pediatría - 4.679

Pediatría - 7.797

Pediatría - 7.891

Octavo día (13 de mayo de 2026)

Psiquiatría - 4.932

Reumatología - 5.018

Reumatología - 5.037

Neumología - 5.144

Neumología - 5.303

Alergología - 5.336

Anatomía Patológica - 5.437

Medicina Familia y Comunitaria - 5.477

Medicina Interna - 5.505

Cirugía Torácica - 5.532

Noveno día (14 de mayo de 2026)

Medicina Interna - 5.691

Medicina Intensiva - 5.806

Medicina Intensiva - 6.081

Medicina Interna - 6.297

Especialidades que completan sus plazas ofertadas