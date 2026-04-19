Salamanca aumenta la creación de empresas con 151 en el primer trimestre de 2026

Castilla y León ha creado en el conjunto de la región un total de 1.028 nuevas empresas en el primer trimestre del año 2026, un dato superior al de 2025 en el mismo periodo, aumentando esta cifra en un 25 por ciento, según los datos facilitados por ICAL.

Así pues, tras Valladolid, León y Burgos, con 262, 188 y 155, respectivamente, Salamanca asoma orgullosa con sus 151 empresas creadas de enero a marzo, concentrando un 15 por ciento de la totalidad de la comunidad castellano y leonesa.

Sin datos provincializados, en la región ha habido 250 empresas de construcción o inmobiliarias, 148 comercios, 124 relacionadas con la hostelería y 120 destinadas a servicios empresariales.

Del mismo modo, cabe destacar que las empresas han alcanzado un total de 30 millones de euros en el primer trimestre, concentrando tan solo en marzo 385 nuevas creaciones.