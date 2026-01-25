Salamanca, en aviso amarillo este domingo por rachas de viento de hasta 70 km/h

La provincia de Salamanca sigue sufriendo las inclemencias de la borrasca Ingrid y este domingo estará en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h, según ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aviso amarillo en Salamanca por fuertes rachas de viento | AEMET

El aviso se extenderá desde las 15:00 horas hasta las 23:59 horas. En esta franja horaria se recomiendan tomar precauciones, como retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle; alejarse de cornisas, muros o árboles; y evitar desplazamientos innecesarios por carretera.

Los estragos del viento en la capital ya se dejaron notar el pasado miércoles, 21 de enero, cuando cayeron varios árboles y ramas en diferentes puntos de Salamanca, obligando a actuar a los bomberos del Ayuntamiento y a la Policía Local.