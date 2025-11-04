Salamanca, en aviso amarillo durante este miércoles por lluvias y fuertes rachas de viento

Parece que el mal tiempo cada vez se va haciendo más latente en Salamanca. Si el otoño ha tardado en llegar en la capital del Tormes, este miércoles, 5 de noviembre, la provincia entrará en aviso amarillo por fuertes rachas de viento de norte a sur y de este a oeste, exceptuando un pequeño punto de la región charra, la Sierra de Francia.

Desde las 00:00 horas y hasta las 22:00 horas, el mal tiempo se hará presente en la provincia y comenzará con vientos que pondrán en riesgo algunos puntos de la provincia hasta primera hora de la tarde. Las lluvias, donde también habrá alerta amarilla por las mismas, comenzarán a darse a lo largo del día, enfocándose en la zona sur de la provincia de Salamanca desde la tarde del miércoles.

Tanto la comarca de Béjar como la zona que rodea La Alberca serán dos de los lugares donde las precipitaciones caigan en mayor medida, por lo que desde la Agencia Estatal de Meteorología se ha dado el aviso amarillo para alertar a la población y evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de las personas.

De este modo, y con este aviso, las recomendaciones son claras, evitar zonas arboladas donde puedan precipitarse árboles y ramas de los mismos, además de no realizar cualquier actividad que puedan suponer un riesgo si se diera algún accidente por estos motivos.