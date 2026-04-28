Salamanca, en aviso amarillo este martes y miércoles por lluvias y fuertes tormentas

Salamanca ha vuelto a entrar de lleno en aviso amarillos por lluvias y fuertes tormentas. Así lo ha aclarado la Agencia Estatal de Meteorología tanto para el martes, 28 de abril, como el miércoles, 29 de abril.

Para la primera jornada en alerta amarilla, el martes, comenzará a partir de las 15:00 horas hasta las 21:59 horas, con una precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros. En cuanto a las tormentas, éstas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

En la segunda jornada del aviso amarillo, el miércoles, la AEMET ha declarado el mismo desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 21:59 horas, con rachas de vientos fuertes como el día anterior y precipitaciones acumuladas que podrían llegar a los 15 milímetros.

Como es lógico en este tipo de casos, se pide ser precavidos en zonas arboladas ante la posible caída de ramas de los árboles, así como evitar lugares donde pudieran caer tejas a la vía pública poniendo en riesgo la vida de los viandantes.