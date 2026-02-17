Salamanca, en aviso amarillo este miércoles por rachas de viento de hasta 70 km/h

El aviso comenzará a las 12:00 horas y se extenderá hasta las 20:59 horas

Zona arbolada del paseo de Carmelitas acotada por las fuertes rachas de viento. Foto de archivo
Zona arbolada del paseo de Carmelitas acotada por las fuertes rachas de viento. Foto de archivo | S24H

Salamanca capital y gran parte de la provincia estarán en aviso amarillo este miércoles, 18 de febrero, por rachas de viento de hasta 70 km/h procedentes del suroeste y oeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su página web.

El aviso comenzará a las 12:00 horas y se extenderá hasta las 20:59 horas. En esa franja de tiempo se recomienda tomar precauciones, como retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle; alejarse de cornisas, muros o árboles; y evitar desplazamientos innecesarios por carretera.

Salamanca en aviso amarillo por viento
Salamanca en aviso amarillo por viento | AEMET

Se esperan igualmente precipitaciones entre las 12:00 y las 0:00 horas y podría nevar en cotas superiores a los 1.400 metros. Asimismo, las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 11 de máxima.

También te puede interesar

Lo último

stats