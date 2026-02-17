Salamanca, en aviso amarillo este miércoles por rachas de viento de hasta 70 km/h

Zona arbolada del paseo de Carmelitas acotada por las fuertes rachas de viento. Foto de archivo

Salamanca capital y gran parte de la provincia estarán en aviso amarillo este miércoles, 18 de febrero, por rachas de viento de hasta 70 km/h procedentes del suroeste y oeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su página web.

El aviso comenzará a las 12:00 horas y se extenderá hasta las 20:59 horas. En esa franja de tiempo se recomienda tomar precauciones, como retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle; alejarse de cornisas, muros o árboles; y evitar desplazamientos innecesarios por carretera.

Salamanca en aviso amarillo por viento | AEMET

Se esperan igualmente precipitaciones entre las 12:00 y las 0:00 horas y podría nevar en cotas superiores a los 1.400 metros. Asimismo, las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 11 de máxima.