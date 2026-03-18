Salamanca baja en 29 el número de nacimientos a comienzos de 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado en la mañana de este miércoles la estimación mensual de nacimientos con los últimos datos correspondientes al mes de enero, donde se revela un descenso en el número de recien nacidos en la provincia de Salamanca respecto al último mes de 2025.

Comparando el primer mes de 2026, enero, con diciembre de 2025, Salamanca ha bajado el número de nacimientos en 29; reduciendo su cifra de los 148 a los 119 nacidos. Aun así, es la cuarta provincia con mayor número de nacimiento de Castilla y León, por detrás de Valladolid, que encabeza la lista con 262; Burgos con 175; y León con 167. Al contrario, es Zamora la que registra menor número de recien nacidos (63).

El número de bebés de sexo femenino también es menor en Salamanca: en enero de 2026 nacieron 56 niñas frente a 63 niños; mientras que en diciembre de 2025 los número fueron mayores con 71 niñas y 77 niños.

A nivel de la Comunidad, los nacimientos también se han visto reducidos en este comienzo de año: 1.014 frente a los 1.052 que hubo en diciembre. También han nacidos más hombres (519) que mujeres (495).

En cuanto al número de defunciones, de las nueve semanas que tiene registro el INE de 2026, Salamanca ha perdido 737 personas.