Salamanca, una de las beneficiadas por los descuentos al transporte público del Ministerio

Salamanca figura entre las 133 entidades locales beneficiadas por las nuevas ayudas del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. El Gobierno central destinará 117,6 millones de euros a municipios y otras entidades que han mantenido una rebaja de al menos el 50 % en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público durante el primer semestre de 2025.

Esta medida de apoyo financiero se suma a la ya implementada por el Ministerio, que ha destinado 211,7 millones de euros a las comunidades autónomas. La resolución, que ya es definitiva, tiene como objetivo principal aliviar el bolsillo de los ciudadanos y fomentar el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado.

Las ayudas cubren hasta el 30 % del descuento aplicado por las administraciones locales. De este modo, los ayuntamientos y comunidades autónomas deben asumir el resto del coste de la bonificación, que debe ser de un mínimo del 20 %. En Castilla y León, además de Salamanca, otros municipios como Cabrerizos (Salamanca), Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora y Ponferrada (León) también recibirán estas subvenciones.

El cálculo de las ayudas se ha realizado de manera proporcional a los ingresos que cada administración ha dejado de percibir por la aplicación de la rebaja, utilizando una estimación de la facturación con descuento frente a los ingresos obtenidos sin descuento en 2023.

Esta inyección de fondos se une a las diversas medidas de fomento del transporte público ya activadas por el Gobierno. Durante el primer semestre de 2025, se aplicó la gratuidad en Cercanías y Media Distancia convencional, descuentos del 50 % en servicios Avant y la gratuidad total en las líneas de autobús estatales para usuarios recurrentes.

Las ayudas al transporte se mantendrán y ampliarán durante el segundo semestre del año, con bonificaciones de hasta el 70 % en transporte de titularidad estatal, autonómica y municipal. Además, los jóvenes podrán disfrutar de descuentos del 90 % con el programa 'Verano Joven' y los menores de 15 años seguirán viajando de forma gratuita durante todo el año

