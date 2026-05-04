Salamanca blinda su liderazgo industrial alimentario gracias al sector cárnico

La provincia de Salamanca continúa siendo el gran motor industrial de la alimentación en Castilla y León. Según el último informe del Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso la agencia Ical, Salamanca encabeza el censo de empresas de ámbito nacional (aquellas que operan fuera de la Comunidad) con un total de 1.705 firmas, superando a Valladolid (1.679) y León (1.524).

Este liderazgo se asienta, fundamentalmente, en la potencia de su sector cárnico. De las 329 salas de despiece que existen en toda Castilla y León, 139 se ubican en Salamanca, una cifra que triplica a sus inmediatos seguidores, León y Segovia.

A nivel autonómico, el informe revela un cambio de paradigma: las comidas preparadas y cocinas centrales ya suponen casi la mitad de los negocios alimentarios (49,8 por ciento).

Salamanca es la tercera provincia con más actividad local, sumando 5.095 establecimientos. Destaca especialmente en el pequeño comercio minorista, con 1.099 tiendas polivalentes y 121 supermercados, solo por detrás de León en este apartado.

En cuanto a hostelería, la provincia mantiene su atractivo turístico y social con 1.650 bares y una cuarta posición en cuanto a este tipo de establecimientos. Asimismo, es la segunda con más restaurantes (810) de toda la Comunidad.

Pese a la fortaleza salmantina, el informe de la Consejería de Sanidad advierte de una tendencia de ajuste en el sector. Castilla y León cerró 2025 con una caída del 1,5 por ciento en el número total de empresas alimentarias, un descenso que afecta tanto a los negocios de ámbito local como a las grandes compañías nacionales. En cuanto a la estructura del mercado, el sector minorista sigue siendo el gran protagonista, ya que casi ocho de cada diez negocios en la Comunidad comercializan sus productos directamente con el consumidor final.