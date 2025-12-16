Salamanca blinda la Plaza Mayor con controles, aforo limitado y vigilancia total de cara al Fin de Año Universitario

La Policía Local de Salamanca desplegará este jueves 18 de diciembre, durante toda la jornada y la madrugada del viernes, un amplio operativo de vigilancia y seguridad con motivo de la celebración del Fin de Año Universitario. El dispositivo, similar al de ediciones anteriores, pondrá el foco principal en la Plaza Mayor de Salamanca y su entorno, así como en el casco histórico y otros puntos clave vinculados al evento, entre ellos el entorno del Multiusos Sánchez Paraíso.

El plan fue acordado en la Junta Local de Seguridad celebrada este martes y contempla controles intensivos en todos los accesos a la Plaza Mayor, además de controles de alcoholemia y drogas en el interior y el entorno de la primera vía de ronda de la ciudad. Asimismo, se realizarán inspecciones policiales en las calles y corredores peatonales para evitar el consumo indiscriminado de alcohol en la vía pública y garantizar la seguridad de los asistentes.

Según las previsiones municipales, decenas de miles de personas —en su mayoría jóvenes— participarán en esta cita multitudinaria, que se pretende que transcurra en un ambiente festivo, pero con las máximas garantías de tranquilidad y sin incidentes.

Protección especial del árbol navideño y control de accesos

Este año, al no retirarse el árbol navideño instalado en la Plaza Mayor, se colocará un doble vallado de protección: uno con vallas antipánico y otro de mayor altura. Además, cuatro auxiliares de control de accesos estarán en coordinación permanente con bomberos y Policía Local.

El evento, organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, contará con su propio servicio de seguridad, bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los controles de entrada comenzarán desde primera hora de la tarde. No se permitirá el acceso con mochilas o bolsos de más de 60x30x15 centímetros, ni con objetos peligrosos, envases de vidrio, latas, material pirotécnico, pancartas o palos, entre otros elementos prohibidos. Toda esta información estará visible en carteles informativos situados en los accesos.

El aforo máximo de la Plaza Mayor se ha fijado en 18.500 personas, si bien la entrada podrá cerrarse en cualquier momento por razones de seguridad, incluso sin haberse completado dicho aforo.

Vigilancia perimetral y videovigilancia total

Agentes de la Policía Local se distribuirán por todo el perímetro del ágora para garantizar la seguridad y evitar el consumo de alcohol en su interior. Otro grupo se situará en las balconadas para controlar el número de asistentes y prevenir avalanchas. Todos los sistemas de videovigilancia y control de tráfico de la ciudad estarán plenamente operativos, tanto en la Plaza Mayor como en sus alrededores.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los asistentes extremar la precaución con sus pertenencias, especialmente con los teléfonos móviles, tras detectarse hurtos en ediciones anteriores.

Operativo coordinado y refuerzo sanitario

El dispositivo contará con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Sacyl y responsables de la organización del evento.

Los puestos sanitarios se ubicarán en el pasaje de la Caja de Ahorros y en la plaza del Poeta Iglesias, debidamente señalizados.

Tráfico, controles y limpieza especial

Durante toda la jornada y la noche se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en las entradas y salidas de la ciudad, así como en las principales vías urbanas. Tras las campanadas, la Policía Local velará por el descanso vecinal, evitando el consumo de alcohol fuera de los establecimientos autorizados.

El Ayuntamiento de Salamanca activará además un servicio especial de limpieza desde las 22:30 horas del día 18 hasta las 13:00 horas del día 19, con un refuerzo de 136 operarios y 41 vehículos. Se instalarán 15 contenedores en los accesos a la Plaza Mayor y 22 baños portátiles gratuitos en la plaza del Mercado, garantizando así la rápida recuperación de la normalidad tras la celebración.