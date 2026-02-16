Salamanca busca voluntarios para "dar caza" a los microplásticos en la ribera del río

La Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, a través de su programa ‘VoluntaS’, da un paso más en su compromiso con el entorno natural de la ciudad. El próximo 21 de febrero, a partir de las 10:30 horas, la zona de ribera de los Huertos Urbanos se convertirá en el escenario de una jornada de sensibilización centrada en el análisis de microplásticos, una amenaza creciente para la salud de nuestro ecosistema fluvial.

Esta iniciativa de voluntariado ambiental busca no solo limpiar, sino también educar sobre el impacto de estas partículas diminutas en el río Tormes. Los microplásticos, fibras sintéticas de menos de 5 milímetros, representan un peligro severo para la biodiversidad local: al ser ingeridos por la fauna, provocan desde obstrucciones mecánicas y desnutrición hasta alteraciones genéticas y toxicidad. Al degradarse, estas partículas se vuelven invisibles, contaminando la cadena alimentaria y alterando los hábitats antes de terminar su viaje en los océanos.

La actividad está abierta a toda la población salmantina concienciada con la protección del medio ambiente. Para participar en esta jornada o en cualquier otra acción del programa ‘VoluntaS’, las inscripciones ya están disponibles a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com, el teléfono 660 178 583 o vía WhatsApp en el 722 614 186.