Salamanca capital amanece cubierta de nieve por sorpresa

Salamanca capital ha amanecido este miércoles totalmente cubierta de nieve, lo que ha sorprendido a numerosos vecinos al subir las persianas de sus respectivas casas o al salir a la calle.

Las máquinas saladoras se han puesto rápidamente en funcionamiento para eliminar la nieve de las calles y evitar posibles caídas de los viandantes. También para despejar el camino a los conductores, ya que puentes como el de Felipe VI o el de la calle Río Miño han amanecido con placas de hielo.

Algunas aún no han sido 'limpiadas' del todo, especialmente las de los barrios de la periferia de la ciudad, por lo que los barrenderos están intentando abrir caminos que posibiliten el paso sin riesgos.

Nieve en Salamanca capital | S24H

Los vecinos menos madrugadores del centro tan solo podrán apreciar la nieve en las copas de los árboles o en los coches que han permanecido toda la noche aparcados en la calle.