Salamanca, entre las capitales más caras de España en el impuesto de vehículos

Salamanca se sitúa entre las capitales de Castilla y León con un Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) más elevado, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Un turismo medio, de unos 12 caballos de potencia fiscal, paga en la capital charra 67,76 euros, lo que coloca a la ciudad como la segunda más cara de la Comunidad, únicamente por detrás de Valladolid (68,16 euros). En el otro extremo, Zamora aplica 49,08 euros y Palencia 51,04 euros.

El informe revela fuertes diferencias entre territorios. Mientras que en Santa Cruz de Tenerife el mismo vehículo paga 34,08 euros, en Barcelona el impuesto asciende a 68,16 y en Vitoria alcanza los 74,31 euros. Salamanca aparece en la lista de ciudades que aplican la cuota máxima, junto a Valladolid, Bilbao, Gerona, Tarragona, Lleida o Palma de Mallorca.

En el caso de los turismos de alta gama, Salamanca también aplica el tope: 224 euros, la misma cifra que Valladolid, Zamora y Ávila. En contraste, Segovia fija la tarifa más baja con 199,36 euros.

El IVTM, conocido popularmente como “el numerito”, fue creado hace 32 años y supone unos ingresos de 3.900 millones de euros anuales para los ayuntamientos. Aunque la ley permite bonificaciones y exenciones —por ejemplo, para vehículos históricos o de bajas emisiones—, el estudio de AEA pone de relieve que las diferencias fiscales no solo se dan entre comunidades autónomas, sino también entre municipios de una misma provincia.