Salamanca celebra el 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Salamanca ha celebrado este miércoles, en la Universidad de Salamanca, el 77.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de un acto institucional que ha reunido a la subdelegada del Gobierno en Salamanca Rosa López, entidades sociales, colegios profesionales y miembros de la comunidad universitaria, así como representantes de la Policía Local y Nacional.

La jornada, organizada por la Fundación Clavero y el Colegio de la Abogacía, ha puesto el acento en la protección de los derechos de las personas mayores, uno de los grupos que, según los ponentes, requieren mayor atención en los días que corren.

El presidente del colegio de Abogados de Salamanca, Miguel del Castillo Alonso ha subrayado que todos los presentes comparten “la defensa de los derechos humanos como fin común”.

Durante su intervención, del Castillo ha recordado que, aunque la Declaración Universal fue proclamada en París en 1948, sus raíces conceptuales pueden rastrearse hasta la Escuela de Salamanca. Ha destacado la figura de Francisco de Vitoria quien, en 1526, inició en la Universidad de Salamanca una renovación intelectual que sentaría las bases del derecho internacional moderno, la ética y los derechos fundamentales.

Vitoria, junto a Bartolomé de las Casas, Domingo de Soto y otros maestros salmantinos, desarrolló el “derecho de gentes”, considerado uno de los antecedentes más claros de los actuales derechos humanos. “Muchos de los principios recogidos en 1948 ya estaban formulados quinientos años antes”, ha recordado el letrado, señalando la vigencia de este legado en la cultura jurídica salmantina.

Las personas mayores, en el centro del debate

Este año, el encuentro ha querido poner de manifiesto el artículo 25 de la Declaración Universal, que reconoce el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado, con mención destacada a quienes requieren cuidados específicos, como las personas mayores.

El presidente del Colegio de la Abogacía ha recordado la obligación que recoge el Estatuto General de la Abogacía Española, que encomienda a los colegios profesionales la organización de servicios de asesoramiento y mediación jurídica para colectivos vulnerables. En este sentido, ha agradecido el convenio de colaboración con la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, aludiendo a “los frutos visibles” de este trabajo conjunto.