Salamanca celebra el ‘Carnaval para Personas Mayores’ del 13 al 17 de febrero

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), organiza del 13 al 17 de febrero el ‘Carnaval para Personas Mayores 2026’.

Las actividades, abiertas a todos los interesados hasta completar aforo, incluyen baile popular carnavalesco, cine, folclore, desfile y concurso de disfraces, con distintos espacios y fechas para garantizar la participación.

El programa del ‘Carnaval para Personas Mayores 2026’ arranca el viernes 13 de febrero con un baile popular carnavalesco en el Centro Municipal de Mayores Trastormes a las 18:00 horas, continuando el domingo 15 en la Casa de la Mujer Clara Campoamor, también a las 18:00 horas. El sábado 14 se proyectará una sesión de cine en el salón de actos del Trastormes a la misma hora, mientras que el lunes 16 el Grupo Sénior de Folclore Charro ofrecerá una actuación que permitirá a los asistentes disfrutar de la música y las tradiciones charras.

La semana culminará el martes 17 con un desfile de Carnaval de mayores, que partirá a las 17:30 horas desde el paseo César Real de la Riva, amenizado por un grupo de gaita y tamboril. Tras el desfile se celebrará un concurso de disfraces con premios para el mejor disfraz individual y grupal, y la jornada concluirá con el último baile de Carnaval, a las 18:30 horas en el salón de actos del Trastormes, acompañado de la música de la orquesta Oro Negro.