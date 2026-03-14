Salamanca celebra el Día Mundial del Consumidor con asesoramiento en la calle y un 'escape room' digital

El Ayuntamiento de Salamanca ha programado para el próximo lunes, día 16 de marzo, una serie de actividades especiales con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras. Esta iniciativa busca informar, orientar y ayudar a los ciudadanos salmantinos en el ejercicio de sus derechos, contribuyendo de esta manera a fortalecer su protección y mejorar su bienestar cotidiano.

El epicentro de la jornada informativa se situará en la plaza de los Bandos, donde se instalará un punto de atención al público entre las 11:00 y las 13:30 horas. En este espacio, los ciudadanos podrán recibir asesoramiento directo sobre las funciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, conocida como OMIC, y la Escuela Municipal de Consumo. Durante la mañana se distribuirá material divulgativo que aborda cuestiones prácticas como la gestión de bajas en servicios de telecomunicaciones, la interpretación del etiquetado y las garantías de los electrodomésticos, además de explicar el papel de la Junta Arbitral de Consumo.

Una de las grandes novedades de esta edición es la apuesta por la gamificación a través del 'escape room' digital titulado 'El desafío: la fábrica del consumo olvidado'. Se trata de una herramienta interactiva diseñada para que el público aprenda sobre consumo responsable y prevención de fraudes de una manera lúdica. Los interesados en poner a prueba sus conocimientos pueden acceder a la actividad a través de este Genially: https://view.genially.com/6992dfabc736aa7c88179b09/interactive-content-la-fabrica-del-consumo-olvidado

La educación temprana también es un pilar fundamental de este programa. Un total de 260 escolares de diversos centros de la ciudad acudirán al salón de actos del CMI Julián Sánchez El Charro para asistir a la representación teatral de la obra 'Las frescas historias de Benito Rabanito'. Mediante esta puesta en escena, los alumnos de tercero a sexto de primaria descubrirán sus derechos básicos y las ventajas de realizar compras en los establecimientos locales.

Esta celebración tiene su origen histórico en el discurso que el presidente Kennedy pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 1962, donde se definieron por primera vez a nivel mundial los derechos de los ciudadanos en su faceta de consumidores. Aquel momento marcó el inicio de la protección internacional de los usuarios y consolidó esta fecha como el momento anual para reivindicar la transparencia y la justicia en el mercado.