Salamanca celebra el Día Mundial del Farmacéutico con un reconocimiento a su labor esencial en la salud

Salamanca se suma este jueves 25 de septiembre a la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, impulsado por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) bajo el lema “Piensa en Salud, piensa en Farmacia”, acompañado en España por el mensaje #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo.

El alcalde recibirá a representantes del colectivo, quienes trasladarán los avances y el valor de la profesión. Además, la ciudad acogerá la XII Reunión Científica de las Academias Sanitarias de Castilla y León, centrada en la aplicación de la Inteligencia Artificial en las Ciencias de la Salud, un reflejo del compromiso del sector con la innovación y la formación continua.

En la provincia ejercen cerca de mil farmacéuticos colegiados, de los que la mayoría trabaja en farmacias comunitarias, garantizando una atención cercana y accesible tanto en la capital como en las zonas rurales. Su labor va más allá de la dispensación de medicamentos: colaboran en programas de prevención, educación sanitaria, seguimiento de pacientes crónicos y campañas de vacunación.

Como gesto simbólico, la fachada histórica de la Universidad y la fuente de la Puerta de Zamora se iluminarán de verde, homenajeando a quienes cuidan cada día de la salud de los salmantinos.