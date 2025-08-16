Salamanca celebra el Día Mundial de la Fotografía con una noche exclusiva en la Catedral este martes 19 de agosto

El programa cultural ‘Salamanca, culta y oculta’ continúa ofreciendo una variada agenda para salmantinos y visitantes, fusionando la riqueza patrimonial de la ciudad con sus rincones y leyendas menos conocidos. Como evento destacado, la iniciativa celebra el Día Mundial de la Fotografía con una actividad especial: ‘La noche de los fotógrafos’.

El próximo lunes 19 de agosto, los amantes de la fotografía tendrán una oportunidad única de capturar imágenes de la ciudad desde una perspectiva privilegiada: las vistas nocturnas desde las Torres de la Catedral, en el espacio Ieronimus. Entre las 21:00 y las 23:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la ciudad iluminada y buscar la instantánea perfecta. La entrada para este evento especial tiene un precio de 5 euros.

Además de esta cita especial, el programa semanal ofrece una amplia gama de actividades para todos los públicos:

Rutas Teatralizadas: Los recorridos teatralizados son una de las grandes atracciones del programa. La visita ‘Carmen Martín Gaite y vecinos’ ofrece un paseo por el centro de la ciudad, desde la Plaza de los Bandos hasta el Huerto de Calixto y Melibea, los viernes y sábados a las 20:00 horas y los sábados y domingos a las 12:00 horas. Por su parte, la visita ‘Constelación de Retablos Barrocos’ se realizará de forma gratuita en la iglesia de la Purísima el sábado 16 y en la de Santa Clara el domingo 17, con pases cada media hora.

Experiencias Nocturnas: Las visitas nocturnas a las torres ofrecen vistas impresionantes de la ciudad. En Ieronimus se puede acceder los viernes y sábados, en seis pases a partir de las 20:30 horas, y en Scala Coeli también los viernes y sábados, de 21:00 a 00:00 horas. Además, en el Parque Arqueológico del Botánico, los viernes por la noche se celebra una velada astronómica con telescopios computarizados.

Museos y Arqueología: El Museo del Cerro de San Vicente ofrece acceso gratuito los viernes, sábados y domingos en horarios específicos, además de un videomapping proyectado sobre su fachada. El Parque Arqueológico del Botánico y el Pozo de Nieve también cuentan con visitas teatralizadas, guiadas y de acceso libre.

Actividades Temáticas: Para las familias, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas ofrece la dinamización ‘Conviértete en arqueólogo’ los jueves y viernes. Las ‘Leyendas de la Salamanca Oculta’ y el recorrido ‘Patrimonio y leyendas del río Tormes’ ofrecen una visión diferente de la ciudad y su historia.

La mayoría de las actividades del programa son gratuitas. Para obtener más información y realizar la reserva de entradas, los interesados pueden visitar la web oficial salamancaymas.es/salamanca-culta-y-oculta/.