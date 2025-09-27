Salamanca celebra la III Marcha Solidaria del Corazón

Este sábado 27 de septiembre, la capital de Salamanca ha celebrado la III Marcha Solidaria del Corazón, una iniciativa del PacienteXperto con la colaboración de entidades como la UPSA o el Ayuntamiento. De hecho, Vega Villar, concejala de Salud Pública, ha acudido a la cita en nombre del equipo municipal.

Esta III Marcha Solidaria del Corazón entra dentro de la programación de la Semana del Corazón, una jornada llena de actividades con las que visibilizar y apoyar a los pacientes de distinas cardiopatías. Este programa dio comienzo el pasado lunes 22 de septiembre con un taller y debate en el Hospital Universitario sobre la medición de factores de riesgos y pondrá su broche de oro el próximo lunes 29 de septiembre con una mesa informativa en la plaza del Liceo de 9:30 a 13:30 horas.

Así, durante la mañana de este sábado se ha desarrollado la marcha, que supone uno de los eventos más esperados de la semana. Ha comenzado, como ya es tradición, junto a la Iglesia nueva del Arrabal y ha contado con diferentes actividades y sorpresa con las que hacer más amena la sesión a todos los participantes.