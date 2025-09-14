Salamanca celebra su Noche del Patrimonio con casi 4.000 participantes

Salamanca volvió a demostrar su pasión por la cultura y su patrimonio con motivo de la octava edición de la Noche del Patrimonio, una iniciativa impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que tuvo lugar este sábado y que congregó a un total de 3.745 personas en las distintas actividades programadas.

La jornada, dividida en tres grandes bloques —Abierto Patrimonio, Escena Patrimonio y Vive Patrimonio— permitió a salmantinos y visitantes redescubrir el valor de sus espacios históricos, disfrutar de propuestas artísticas de primer nivel y participar en actividades culturales en el marco de las Ferias y Fiestas.

Monumentos abiertos hasta medianoche

Dentro del programa Abierto Patrimonio, 2.445 personas recorrieron algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, en horarios especiales que se extendieron hasta medianoche. El Museo de Historia de la Automoción recibió 364 visitas, mientras que la Iglesia de la Vera Cruz contabilizó 194.

Los espacios monumentales más concurridos fueron Ieronimus, con 297 visitantes, y la Iglesia de San Martín, que alcanzó 652 visitas. También destacaron Scala Coeli (147), Monumenta Salmanticae (144), el Centro de Interpretación de las Murallas (106) y el Museo del Cerro de San Vicente (62).

Además, se realizaron actividades complementarias como la visita al Parque Arqueológico del Botánico, la sesión en el Pozo de Nieve o la iglesia de Santo Tomás Cantuariense, con 350 asistentes entre las 20:00 y las 22:00 horas.

Un viaje teatral por la Salamanca literaria

Una de las actividades más emotivas de la jornada fue el recorrido teatralizado ‘Carmen Martín Gaite y vecinos’, que rindió homenaje a la escritora salmantina en el centenario de su nacimiento. Un total de 70 personas participaron en esta experiencia, que partió desde la Plaza de los Bandos y llevó al público por los lugares vinculados a grandes figuras de la cultura como Santa Teresa de Jesús, Miguel de Unamuno, Fernando de Rojas o Cervantes.

La danza toma los Jardines de Santo Domingo

El apartado Escena Patrimonio fue otro de los grandes atractivos del día. A las 20:00 horas, los Jardines de Santo Domingo de la Cruz acogieron el espectáculo ‘Extractos de querencia’ de la compañía Antonio Najarro, que reunió a 1.300 personas en una puesta en escena que fusionó la escuela bolera, el flamenco, la danza tradicional y estilizada, con una riqueza estética basada en los elementos más icónicos del folclore: castañuelas, capas, mantones y batas de cola.

Vive Patrimonio, dentro del marco festivo

El ambiente festivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca también formó parte de esta cita cultural a través del programa Vive Patrimonio, que incluyó diversas actividades para todos los públicos y que contribuyó a completar una noche en la que la ciudad mostró todo su esplendor patrimonial.

Salamanca, ejemplo de compromiso con su legado

La Noche del Patrimonio es una iniciativa común de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que apuesta por acercar el patrimonio histórico-artístico a la ciudadanía de una forma viva y participativa. Con este tipo de acciones, se consolida el compromiso de los ayuntamientos con la defensa del patrimonio como bien común y universal.