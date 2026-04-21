Salamanca celebra este sábado el Día del Idioma Chino con un espectáculo cultural temático

Salamanca celebra este sábado el Día del Idioma Chino con el espectáculo cultural temático 'El chino conecta el mundo'. Tendrá lugar a las 17:30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones y la entrada será libre hasta completar aforo.

La propuesta artística incluye canto, danza, música instrumental, recitación poética y canciones en chino. El objetivo es celebrar la riqueza y el encanto del idioma y la cultura china, promover la cultura tradicional y fomentar el intercambio entre China y Occidente.

El evento ha sido organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca y entidades vinculadas a los estudios chinos de la institución académica.