Salamanca celebra este viernes la Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud en La Alamedilla

El Ayuntamiento de Salamanca organiza este viernes, 26 de septiembre, una nueva edición de la Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, que se celebrará en el parque de La Alamedilla, en horario de 17:30 a 20:30 horas. La iniciativa contará con la participación de 26 entidades del ámbito sociosanitario y tiene como objetivo principal fomentar la participación ciudadana, visibilizar el trabajo de los colectivos implicados y promover hábitos de vida saludables entre la población.

Bajo el lema “Salud en comunidad: Conoce y conecta con los recursos de salud en Salamanca”, el evento se estructura en dos grandes espacios temáticos. En el primero, se presentará la nueva Guía Digital de Recursos de Salud de Salamanca, una herramienta impulsada por el Consistorio para facilitar el acceso a información y servicios de salud pública. En su elaboración han colaborado diversas asociaciones como Asperger, Aspecyl, Ariadna, Asalu, Fundaneed, Aerscyl y Sadap.

Este espacio también acogerá un estand de la Escuela Municipal de Salud, donde se entregará el ‘Pasaporte saludable’, una propuesta lúdica que anima a los visitantes a interactuar con las diferentes asociaciones presentes. Además, se impartirán talleres de prevención en adicciones —en colaboración con la Asociación Dinámika— y sobre el uso adecuado de medicamentos, a cargo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.

El segundo espacio estará dedicado exclusivamente a actividades de promoción de la salud, que incluirán sesiones de risoterapia, zumba, musicoterapia y ejercicio físico, abiertas a todos los públicos.

Las 26 entidades participantes en esta feria son: Aerscyl, Asapar, Parkinson Salamanca, Apucyl, Asea, AECC, Afibrosal, Asenbar, Hermandad de Donantes de Sangre, Astas CyL, Ascol, Retina Salamanca, Aspas Salamanca, Asdace, Fundaneed, Asalu, Alcer Salamanca, Salud Mental Salamanca AFEMC, Sadap, Aspecyl, Pyfano, Afa, Asahemo, Proyecto Hombre, Teléfono de la Esperanza y Acecale. También estará presente el autobús de donación de sangre del Centro de Hemoterapia y Donación de Castilla y León.